Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения

В ночь на 4 июля в Киеве зафиксировали смог. В воздухе обнаружили высокую концентрацию продуктов горения. Причиной стали пожары в результате российского массированного обстрела. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Имеем возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения домой закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения - говорится в сообщении.

"Страна-террорист Россия натворила бед. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что повлекло за собой пожары. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.

За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год