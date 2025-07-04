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Киев под массированной атакой рф: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 7 пострадавших
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Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения

Киев • УНН

 • 1966 просмотра

В ночь на 4 июля Киев накрыл смог из-за высокой концентрации продуктов горения, вызванной пожарами в результате массированного российского обстрела. Жителям рекомендовано закрыть окна после завершения тревоги.

Киев накрыл смог после массированной атаки: высокая концентрация продуктов горения

В ночь на 4 июля в Киеве зафиксировали смог. В воздухе обнаружили высокую концентрацию продуктов горения. Причиной стали пожары в результате российского массированного обстрела. Об этом информирует глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Имеем возгорания на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения домой закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения

- говорится в сообщении.

"Страна-террорист Россия натворила бед. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 4 июля Киев подвергся массированной атаке, что повлекло за собой пожары. Есть пострадавшие. Много разрушенных жилых домов, поврежденных авто. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах украинской столицы.

За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год03.07.25, 16:02 • 81547 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Киев
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