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За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
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За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год

Киев • УНН

 • 2371 просмотра

Всего с 2022 года в столице повреждено 1754 многоквартирных дома и 214 учебных заведений.

За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год

За первые 6 месяцев 2025 года в Киеве повреждено 577 объектов жилого фонда, что на 34 больше, чем за весь 2024 год. Всего с 2022 года было повреждено 1754 многоквартирных жилых дома, 214 учреждений образования и науки и объектов ЖКХ. Об этом говорится в ответе на запрос УНН в Управление информационной политики и доступа к публичной информации Киевской городской госадминистрации.

Детали

По информации Департамента внутреннего финансового контроля и аудита, с 24 февраля 2022 года из-за вооруженной агрессии Российской Федерации в Киеве повреждено 1754 многоквартирных жилых дома, 137 частных домов, 43 учреждения здравоохранения и 214 зданий учреждений образования и науки.

- говорится в ответе на запрос.

Жилищный фонд

По данным Департамента, за полгода 2025 года в Киеве было повреждено 577 объектов, что на 34 больше, чем за весь 2024 год. Меньше всего объектов пострадало в 2023 году - 272, а в 2022 году - 362 объекта.

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Учреждения образования и науки

Всего с начала войны в Киеве было повреждено 214 учреждений образования и науки, из которых больше всего было повреждено в 2024 и 2022 годах - 62 и 78. В 2025 году было повреждено 42 учреждения, а меньше всего в 2023 году - 32.

Учреждения социальной защиты

Всего в столице было повреждено 13 учреждений социальной защиты, из которых в 2022 году - 10, в 2023 - 2, а в 2024 только одно.

Здания административного назначения

С 2022 года в столице Украины было повреждено 59 зданий административного назначения, из которых больше всего в 2024 году - 19. За полгода 2025 года было повреждено 17 зданий, а в 2022 и 2023 годах - 9 и 14.

Учреждения культуры

Всего в столице было повреждено 31 учреждение культуры, из которых больше всего в 2022 году - 20, а также по 5 учреждений было повреждено в 2023 и 2025 годах, и еще одно в 2024 году.

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Транспортная инфраструктура

Всего в Киеве с февраля 2022 года было повреждено 87 объектов транспортной инфраструктуры, из которых больше всего в 2023 году - 33, а меньше всего в 2024 году - 10. В первый год войны было повреждено 25 объектов, а в этом - 19.

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Жилищно-коммунальное хозяйство

На втором месте среди наиболее поврежденных объектов - объекты ЖКХ, которых было повреждено 237. В частности, в 2022 году - 93 объекта, в 2023 году - 76, в 2024 году - 20, а в 2025 году - 48.

Спортивная инфраструктура

С 2022 года в Киеве было повреждено 5 объектов спортивной инфраструктуры - 1 в 2022 году и по 2 в 2023 и 2025 годах.

Зеленое хозяйство

Всего с 2022 года в Киеве было повреждено 10 объектов зеленого хозяйства, из которых по 3 в 2022 и 2023 годах, и 4 в этом.

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Частные дома

С начала полномасштабного вторжения в Киеве было повреждено 137 частных домов, из которых больше всего в 2022 году - 108. Еще 26 в 2023 году и 3 в 2024 году.

Нежилые помещения частной формы собственности

Третье место среди наиболее поврежденных объектов занимают нежилые помещения частной формы собственности - 197 объектов, из которых в 2022 году было повреждено 43 объекта. Больше всего в 2024 году - 64 объекта. Также в 2023 году - 44 объекта, а в этом уже 46 объектов.

Незавершенное строительство и храмы

Всего с 2022 года в Киеве был поврежден только один храм - в 2023 году, а также 7 объектов незавершенного строительства - по 2 в 2023 и 2025 годах, и еще 3 в 2024 году.

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Павел Башинский

Павел Башинский

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