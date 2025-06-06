В результате вражеской атаки рф в Киеве повреждены пути метро - КГВА
Киев • УНН
6 июня россия атаковала Киев. Повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная, но возгорания и пострадавших нет, зафиксировано падение обломков в разных районах.
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществляют комбинированную атаку на столицу Украины с применением баллистических ракет и дронов. В результате обстрела повреждены пути киевского метро. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.
В результате вражеской атаки повреждены пути метро между станциями Дарница и Левобережная
"Возгорания и пострадавших нет", - добавил Ткаченко.
Напомним
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска осуществляют массированную дроновую атаку на Киев. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, есть попадание в многоэтажку, повреждено учебное заведение, инфраструктура.
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