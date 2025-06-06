Массированная атака россии: в Луцке прогремели взрывы, а по Чернигову ударили баллистикой

Россияне сегодня ночью, 6 июня, массово атакуют разные регионы Украины ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. На фоне обстрела в Луцке и Чернигове были слышны взрывы. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы мэра Луцка Игоря Полищука, начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брыжинского.

Детали

Так, в Луцке сообщалось о работе сил Противовоздушной обороны по вражескому ударному дрону, а в Чернигове сообщили об обстреле баллистикой.

Зафиксирован взрыв баллистических ракет в окрестностях города - говорится в заметке начальника Черниговской городской военной администрации.

В 01:13 он сообщил, что взрыв шахеда зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома.

Игорь Полищук также сообщил о работе ПВО в городе и взрывах.

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