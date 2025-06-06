В Украине объявлена масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела
Киев • УНН
В ночь на 6 июня во всех областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы комбинированной атаки российской армией. Работает противовоздушная оборона.
В ночь на 06 июня по всей Украине снова объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения и беспилотников. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
В ночь на 06 июня в украинской столице объявили воздушную тревогу. Городские власти сообщили о вероятной комбинированной атаке рф.
российские ударные дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений. Также возможна угроза применения врагом ракетного вооружения
"В воздушном пространстве области и движением в сторону столицы фиксируется ряд целей. Будет работать ПВО, может быть громко. Наши воины сделают все возможное, чтобы уничтожить угрозу", - добавил он.
В 00:56 Воздушные силы ВСУ предупредили о масштабной воздушной тревоге.
"Воздушная тревога по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.
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