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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 16615 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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В Украине объявлена ​​масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

В ночь на 6 июня во всех областях Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы комбинированной атаки российской армией. Работает противовоздушная оборона.

В Украине объявлена ​​масштабная тревога из-за угрозы комбинированного обстрела

В ночь на 06 июня по всей Украине снова объявили тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения и беспилотников. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

В ночь на 06 июня в украинской столице объявили воздушную тревогу. Городские власти сообщили о вероятной комбинированной атаке рф.

российские ударные дроны приближаются к Киеву с нескольких направлений. Также возможна угроза применения врагом ракетного вооружения

- написал Тимур Ткаченко.

"В воздушном пространстве области и движением в сторону столицы фиксируется ряд целей. Будет работать ПВО, может быть громко. Наши воины сделают все возможное, чтобы уничтожить угрозу", - добавил он.

В 00:56 Воздушные силы ВСУ предупредили о масштабной воздушной тревоге.

"Воздушная тревога по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.

рф может нанести "ответный удар" по Украине уже этой ночью - нардеп05.06.25, 18:20 • 2142 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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