В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу

У ніч проти 06 чернвя по всій Україні знову оголосили тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння та безпілотників. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

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У ніч проти 06 червня в українській столиці оголосили повітряну тривогу. Міська влада повідомила про ймовірну комбіновану атаку рф.

російські ударні дрони наближаються до Києва з кількох напрямків. Також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння - написав Тимур Ткаченко.

"У повітряному просторі області та рухом в сторону столиці фіксується низка цілей. Працюватиме ППО, може бути гучно. Наші воїни зроблять все можливе, щоб знищити загрозу", - додав він.

О 00:56 Повітряні сили ЗСУ попередили про масштабну повітряну тривогу.

"Повітряна тривога по всій території України!", - йдеться у дописі.

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