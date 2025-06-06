Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

Росіяни сьогодні вночі, 6 червня, масово атакують різні регіони України ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. На тлі обстрілу у Луцьку та Чернігову було чути вибухи. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали мера Луцька Ігоря Поліщука, начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Деталі

Так, у Луцьку повідомлялось про роботу сил Протиповітряної оборони по ворожому ударному дрону, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою.

Зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста - йдеться у дописі начальника Чернігівської міської військової адміністрації.

О 01:13 він повідомив, що вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Ігор Поліщук також повідомив про роботу ППО у міста та вибухи.

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу