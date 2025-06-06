Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою
Київ • УНН
Вночі 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. У Луцьку працювала ППО, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою та пошкодження будинку.
Росіяни сьогодні вночі, 6 червня, масово атакують різні регіони України ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. На тлі обстрілу у Луцьку та Чернігову було чути вибухи. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали мера Луцька Ігоря Поліщука, начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
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Так, у Луцьку повідомлялось про роботу сил Протиповітряної оборони по ворожому ударному дрону, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою.
Зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста
О 01:13 він повідомив, що вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.
Ігор Поліщук також повідомив про роботу ППО у міста та вибухи.
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