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Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку (оновлюється)
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Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

Київ • УНН

 • 3552 перегляди

Вночі 6 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. У Луцьку працювала ППО, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою та пошкодження будинку.

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

Росіяни сьогодні вночі, 6 червня, масово атакують різні регіони України ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. На тлі обстрілу у Луцьку та Чернігову було чути вибухи. Про це інформує УНН з посиланням  на Telegram-канали мера Луцька Ігоря Поліщука, начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Деталі

Так, у Луцьку повідомлялось про роботу сил Протиповітряної оборони по ворожому ударному дрону, а у Чернігові повідомили про обстріл балістикою.

Зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста

- йдеться у дописі начальника Чернігівської міської військової адміністрації.

О 01:13 він повідомив, що вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Ігор Поліщук також повідомив про роботу ППО у міста та вибухи.

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу05.06.25, 23:55 • 9070 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Шахед-136
Україна
Чернігів
Луцьк
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