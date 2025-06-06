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У Києві пожежі та руйнування на місцях падіння уламків, є постраждалі: наслідки обстрілу (оновлюється)
22:50 • 3138 перегляди

У Києві пожежі та руйнування на місцях падіння уламків, є постраждалі: наслідки обстрілу (оновлюється)

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У Києві пожежі та руйнування на місцях падіння уламків, є постраждалі: наслідки обстрілу (оновлюється)

Київ • УНН

 • 3046 перегляди

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, інфраструктуру.

У Києві пожежі та руйнування на місцях падіння уламків, є постраждалі: наслідки обстрілу (оновлюється)

У ніч п'ятниці, 06 червня внаслідок ворожої атаки в столиці зафіксовано падіння уламків в різних районах Києва. Міська влада повідомила про виклик медиків, численні пожежі, а також ймовірне аварійне відключення світла. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 06 червня о 01:26 Тимур Ткаченко повідомив, що попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. 

Також фіксуємо падіння уламків ворожої цілі в Дарницькому районі на відкритій території. Є інформація про кілька локацій. Наслідки уточнюються. На місце прямують служби

- додав він.

О 01:28 мер української столиці Віталій Кличко поінформував, що на Оболоні працює ППО.

Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя

- йдеться у дописі мера міста.

Також за його словами, зафіксовано виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує на місце.

"На Оболоні знову працює ППО. Атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко о 01:44.

"У Голосіївському районі уламки впали на будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - повідомив Тимур Ткаченко о 01:45.

"У Дарницькому районі пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки", - написав Тимур Ткаченко о 01:49.

"Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку", - написав Віталій Кличко о 01:49.

"У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків", - написав Віталій Кличко о 01:52.

О 01:55 Тимур Ткаченко попередив, що на лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

Також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі

- додав Ткаченко.

О 02:01 Тимур Ткаченко написав, що росіяни бʼють по житловій інфраструктурі. В Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання. 

О 02:08 Тимур Ткаченко повідомив, що на лівому березі енергетики частково відновили електроенергію.

О 02:27 Тимур Ткаченко поінформував, що попередньо, ворог завдав удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

Медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі

- написав Віталій Кличко о 02:40.

Також за словами мера столиці, уламки впали на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Нагадаємо

Вночі 6 червня Київ атакували ворожі дрони Shahed. У місті працює ППО, лунають вибухи в різних районах міста.

рф може завдати "удар у відповідь" по Україні вже цієї ночі - нардеп05.06.25, 18:20 • 2278 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Шахед-136
Кличко Віталій Володимирович
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