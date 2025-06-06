У Києві пролунали вибухи: "Шахеди" атакують столицю з кількох напрямів

У Києві вночі, 6 червня, було чути вибухи. Столиця знаходиться під атакою "Шахедів", у місті працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Про це інформують начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.

Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва - написав чиновник.

Він також повідомив про роботу ППО і закликав перебувати в укриттях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька "Шахедів" над Києвом з півночі та півдня.

В Україні оголошено масштабну тривогу через загрозу комбінованого обстрілу