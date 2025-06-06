У Києві пролунали вибухи: "Шахеди" атакують столицю з кількох напрямів
Київ • УНН
Вночі 6 червня Київ атакували ворожі дрони Shahed. У місті працює ППО, лунають вибухи в різних районах міста. Начальник КМВА закликав перебувати в укриттях.
У Києві вночі, 6 червня, було чути вибухи. Столиця знаходиться під атакою "Шахедів", у місті працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Про це інформують начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва
Він також повідомив про роботу ППО і закликав перебувати в укриттях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька "Шахедів" над Києвом з півночі та півдня.
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