В Киеве прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют столицу с нескольких направлений

В Киеве ночью, 6 июня, были слышны взрывы. Столица находится под атакой "Шахедов", в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информируют начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Воздушные силы ВСУ, передает УНН.

Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и в воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева - написал чиновник.

Он также сообщил о работе ПВО и призвал находиться в укрытиях.

По данным Воздушных сил ВСУ, несколько "Шахедов" над Киевом с севера и юга.

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