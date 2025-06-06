В Киеве прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют столицу с нескольких направлений
Киев • УНН
Ночью 6 июня Киев атаковали вражеские дроны Shahed. В городе работает ПВО, раздаются взрывы в разных районах города. Начальник КГВА призвал находиться в укрытиях.
В Киеве ночью, 6 июня, были слышны взрывы. Столица находится под атакой "Шахедов", в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом информируют начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Вражеские дроны один за другим на подступах к столице с нескольких направлений и в воздушном пространстве города. Громко в разных частях Киева
Он также сообщил о работе ПВО и призвал находиться в укрытиях.
По данным Воздушных сил ВСУ, несколько "Шахедов" над Киевом с севера и юга.
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