В Киеве пожар и разрушение на местах падения обломков, возможны аварийные отключения света: последствия обстрела (обновляется)

В ночь пятницы, 06 июня в результате вражеской атаки в столице зафиксировано падение обломков в разных районах Киева. Городские власти сообщили о вызове медиков, многочисленных пожарах, а также вероятном аварийном отключении света. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

В пятницу, 06 июня в 01:26 Тимур Ткаченко сообщил, что предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе.

Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы - добавил он.

В 01:28 мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что на Оболони работает ПВО.

Вражеские БПЛА заходят в город со стороны Вышгорода и Борисполя - говорится в сообщении мэра города.

Также по его словам, зафиксирован вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется на место.

"На Оболони снова работает ПВО. Атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко в 01:44.

"В Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", - сообщил Тимур Ткаченко в 01:45.

"В Дарницком районе пожар на верхних этажах многоэтажки", – написал Тимур Ткаченко в 01:49.

"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, пылает на 17 этаже жилого дома", - написал Виталий Кличко в 01:49.

"В Соломенском районе пожар на месте падения обломков", - написал Виталий Кличко в 01:52.

В 01:55 Тимур Ткаченко предупредил, что на левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.

Также, по уточненной информации, в результате атаки пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе – добавил Ткаченко.

В 02:01 Тимур Ткаченко написал, что россияне бьют по жилищной инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание.

В 02:08 Тимур Ткаченко сообщил, что на левом берегу энергетики частично восстановили электроэнергию.

Напомним

Ночью 6 июня Киев атаковали вражеские дроны Shahed. В городе работает ПВО, раздаются взрывы в разных районах города.

рф может нанести "ответный удар" по Украине уже этой ночью - нардеп