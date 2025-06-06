В Киеве пожар и разрушение на местах падения обломков, возможны аварийные отключения света: последствия обстрела (обновляется)
Киев • УНН
В ночь на 6 июня российские оккупационные войска совершают массированную дроновую атаку на Киев. Работает противовоздушная оборона по вражеским целях. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах, возникли пожары, повреждена многоэтажка.
В ночь пятницы, 06 июня в результате вражеской атаки в столице зафиксировано падение обломков в разных районах Киева. Городские власти сообщили о вызове медиков, многочисленных пожарах, а также вероятном аварийном отключении света. Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
В пятницу, 06 июня в 01:26 Тимур Ткаченко сообщил, что предварительно зафиксировано падение обломков в Соломенском районе.
Также фиксируем падение обломков вражеской цели в Дарницком районе на открытой территории. Есть информация о нескольких локациях. Последствия уточняются. На место направляются службы
В 01:28 мэр украинской столицы Виталий Кличко проинформировал, что на Оболони работает ПВО.
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Также по его словам, зафиксирован вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется на место.
"На Оболони снова работает ПВО. Атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко в 01:44.
"В Голосеевском районе обломки упали на здание. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", - сообщил Тимур Ткаченко в 01:45.
"В Дарницком районе пожар на верхних этажах многоэтажки", – написал Тимур Ткаченко в 01:49.
"Вызов медиков в Дарницкий район. Предварительно, пылает на 17 этаже жилого дома", - написал Виталий Кличко в 01:49.
"В Соломенском районе пожар на месте падения обломков", - написал Виталий Кличко в 01:52.
В 01:55 Тимур Ткаченко предупредил, что на левом берегу в отдельных микрорайонах возможны аварийные отключения света.
Также, по уточненной информации, в результате атаки пожар на объекте гражданской инфраструктуры в Голосеевском районе. Также фиксируем пожар в Соломенском районе
В 02:01 Тимур Ткаченко написал, что россияне бьют по жилищной инфраструктуре. В Соломенском районе вражеский дрон повредил многоэтажку. Есть возгорание.
В 02:08 Тимур Ткаченко сообщил, что на левом берегу энергетики частично восстановили электроэнергию.
Напомним
Ночью 6 июня Киев атаковали вражеские дроны Shahed. В городе работает ПВО, раздаются взрывы в разных районах города.
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