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Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку (оновлюється)
22:50 • 6862 перегляди

Масована атака на Київ: є постраждалі, влучання у багатоповерхівку (оновлюється)

5 червня, 16:58 • 23925 перегляди

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Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА

Київ • УНН

 • 288 перегляди

6 червня росія атакувала Київ. Пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна, але загоряння та потерпілих немає, зафіксовано падіння уламків у різних районах.

Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна

- йдеться у дописі чиновника.

"Загоряння та потерпілих немає", - додав Ткаченко.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою06.06.25, 03:00 • 3686 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Київська міська державна адміністрація
Україна
Kyiv
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