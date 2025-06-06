Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна - йдеться у дописі чиновника.

"Загоряння та потерпілих немає", - додав Ткаченко.

Нагадаємо

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.

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