Внаслідок ворожої атаки рф у Києві пошкоджено колії метро - КМВА
Київ • УНН
6 червня росія атакувала Київ. Пошкоджено колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна, але загоряння та потерпілих немає, зафіксовано падіння уламків у різних районах.
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють комбіновану атаку на столицю України із застосуванням балістичних ракет і дронів. Внаслідок обстрілу пошкоджено колії київського метро. Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна
"Загоряння та потерпілих немає", - додав Ткаченко.
Нагадаємо
У ніч на 6 червня російські окупаційні війська здійснюють масовану дронову атаку на Київ. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Зафіксовано падіння уламків в кількох районах, виникли пожежі, є влучання в багатоповерхівку, пошкоджено навчальний заклад, інфраструктуру.
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