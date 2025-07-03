В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей

С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в столице Украины погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения. Об этом говорится в ответе на запрос УНН в Управление информационной политики и доступа к публичной информации Киевской городской госадминистрации.

Детали

По данным, известным Управлению информационной политики и доступа к публичной информации, с 24 февраля 2022 года из-за вооруженной агрессии Российской Федерации в Киеве погибли 257 гражданских лиц - говорится в ответе на запрос.

Также, по информации Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, с начала широкомасштабного вторжения России в Киеве повреждено 1754 многоквартирных жилых дома, 137 частных домов, 43 учреждения здравоохранения и 214 зданий учреждений образования и науки.

Напомним

За первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

17 июня Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине тогда отреагировала на атаку России по Киеву, отметив, что это, вероятно, является атакой с наибольшим количеством погибших в Киеве за почти год.

В ночь на 23 июня войска РФ в очередной раз массированно атаковали Киев. В результате этого российского удара по 5-этажке в столице погибли 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 жителей получили ранения, среди них один ребенок. Спасатели спасли 10 человек, среди них 2 ребенка и беременная женщина.