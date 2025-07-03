$41.810.01
49.130.28
ukenru
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
12:41 • 2713 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
10:48 • 13425 просмотра
Трамп и Зеленский собираются созвониться в пятницу - FT
Эксклюзив
09:27 • 26916 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
08:45 • 63922 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
07:48 • 41759 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 44703 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 36783 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 28596 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
2 июля, 18:14 • 49890 просмотра
В США сенатор-республиканец требует от Трампа объяснить Конгрессу приостановку помощи Украине
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 175180 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2м/с
42%
752мм
Популярные новости
Украину накроет аномальная жара: где ожидать дожди 3 июля3 июля, 03:27 • 44215 просмотра
В Полтавской громаде прогремел взрыв на фоне угрозы дронов3 июля, 05:52 • 58163 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 11755 просмотра
В НАТО уверены – США сократят свои войска в Европе: в альянсе пересматривают оборонный план09:55 • 33694 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 29759 просмотра
публикации
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения12:45 • 5119 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)12:24 • 8260 просмотра
Закон не для всех: главный юрист НБУ под следствием за "злоупотребление" до сих пор не отстранен от должности10:55 • 30929 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности08:45 • 63965 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
2 июля, 14:12 • 175202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Майкл Маккол
Олег Кипер
Анджей Дуда
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Полтава
Польша
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии09:28 • 12459 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 45586 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 53827 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 60990 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 115704 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Старлинк
Шахед-136

В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей

Киев • УНН

 • 2339 просмотра

257 мирных жителей погибли, 2 тысячи зданий повреждены с начала вторжения.

В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Фото ГСЧС Киева

С 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии России в столице Украины погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения. Об этом говорится в ответе на запрос УНН в Управление информационной политики и доступа к публичной информации Киевской городской госадминистрации.

Детали

По данным, известным Управлению информационной политики и доступа к публичной информации, с 24 февраля 2022 года из-за вооруженной агрессии Российской Федерации в Киеве погибли 257 гражданских лиц

- говорится в ответе на запрос.

Также, по информации Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, с начала широкомасштабного вторжения России в Киеве повреждено 1754 многоквартирных жилых дома, 137 частных домов, 43 учреждения здравоохранения и 214 зданий учреждений образования и науки.

Напомним

За первые пять месяцев этого года количество погибших и раненых среди гражданских лиц из-за российских обстрелов почти на 50% превысило аналогичный показатель за тот же период 2024 года.

17 июня Киев и окрестности ночью подверглись атаке российских войск 175 дронами, по меньшей мере 14 крылатыми и 2 баллистическими ракетами. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине тогда отреагировала на атаку России по Киеву, отметив, что это, вероятно, является атакой с наибольшим количеством погибших в Киеве за почти год.

В ночь на 23 июня войска РФ в очередной раз массированно атаковали Киев. В результате этого российского удара по 5-этажке в столице погибли 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 жителей получили ранения, среди них один ребенок. Спасатели спасли 10 человек, среди них 2 ребенка и беременная женщина.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКиев
Организация Объединенных Наций
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9