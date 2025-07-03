У Києві з початку повномасштабного вторгнення загинули понад 250 цивільних

Із 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії росії у столиці України загинули 257 мирних мешканців, а також пошкоджено близько 2 тис. будівель, серед яких житлові будинки, лікарні та освітні заклади. Про це йдеться у відповіді на запит УНН до Управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації Київської міської держадміністрації.

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За даними, відомими Управлінню інформаційної політики та доступу до публічної інформації, з 24 лютого 2022 року через збройну агресію російської федерації у Києві загинули 257 цивільних осіб - йдеться у відповіді на запит.

Також, за інформацією Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, з початку широкомасштабного вторгнення росії у Києві пошкоджено 1754 багатоквартирні житлові будинки, 137 приватних будинків, 43 заклади охорони здоров’я та 214 будівель закладів освіти та науки.

Нагадаємо

За перші п'ять місяців цього року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб через російські обстріли майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

17 червня Київ та околиці уночі зазнали атаки російських військ 175 дронами, щонайменше 14 крилатими та 2 балістичними ракетами. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні тоді відреагувала на атаку росії по Києву, зазначивши, що це, ймовірно, є атакою з найбільшою кількістю загиблих в Києві за майже рік.

У ніч на 23 червня війська рф в черговий раз масовано атакували Київ. Внаслідок цього російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 жителів отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.