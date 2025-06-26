У Києві завершили роботи після удару рф 23 червня: показали, як зараз виглядає багатоповерхівка

Роботи рятувальників на місці російського удару по багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва завершено, повідомили у ДСНС України і показали кадри з місця події, пише УНН.

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі. Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 куб. м сміття та будівельних конструкцій - повідомили у ДСНС.

Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

Доповнення

Ідеться про атаку рф на Київ у ніч на 23 червня. Внаслідок цього російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 жителів отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.

У Києві після атаки рф 23 червня завершили пошуково-рятувальні роботи: відео