В Киеве завершили работы после удара рф 23 июня: показали, как сейчас выглядит многоэтажка

Работы спасателей на месте российского удара по многоэтажке в Шевченковском районе Киева завершены, сообщили в ГСЧС Украины и показали кадры с места происшествия, пишет УНН.

В Киеве завершены аварийно-восстановительные работы на месте российских обстрелов в Шевченковском районе. Спасатели работали посменно почти 3 суток. Разобрали и вывезли более 1900 куб. м мусора и строительных конструкций - сообщили в ГСЧС.

Всего к работам привлекались около 100 человек и 29 единиц спасательной и инженерной техники.

Дополнение

Речь идет об атаке рф на Киев в ночь на 23 июня. В результате этого российского удара по 5-этажке в столице погибли 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 жителей получили ранения, среди них один ребенок. Чрезвычайники спасли 10 человек, среди них 2 ребенка и беременная женщина.

В Киеве после атаки рф 23 июня завершили поисково-спасательные работы: видео