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В Киеве после атаки рф 23 июня завершили поисково-спасательные работы: видео

Киев • УНН

 • 742 просмотра

В Шевченковском районе Киева завершены поисково-спасательные работы после ракетного удара, унесшего жизни 9 человек. На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы и документирование военных преступлений.

В Киеве после атаки рф 23 июня завершили поисково-спасательные работы: видео

В Киеве завершены поисково-спасательные работы в Шевченковском районе, где российская ракета разрушила многоэтажку и унесла жизни 9 человек, сообщил во вторник министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram, показав видео, пишет УНН.

Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершены. Российская ракета 23 июня унесла жизни 9 человек. Мои соболезнования родным погибших

- написал Клименко.

Детали

На месте удара, по его словам, продолжаются аварийно-восстановительные работы - специалисты демонтируют опасные конструкции.

"Спасибо спасателям, полицейским, медикам, коммунальщикам - всем, кто работал беспрерывно с первых минут. В такие моменты каждая минута - это борьба за жизнь", - написал министр.

Он подчеркнул, что правоохранители документируют каждый факт военного преступления россии. "И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание", - подчеркнул Клименко.

Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 923.06.25, 16:08 • 3554 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Игорь Клименко
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