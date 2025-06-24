У Києві після атаки рф 23 червня завершили пошуково-рятувальні роботи: відео

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і забрала життя 9 людей, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, показавши відео, пише УНН.

Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих - написав Клименко.

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На місці удару, з його слів, тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції.

"Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", - написав міністр.

Він підкреслив, що правоохоронці документують кожен факт воєнного злочину росії. "І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання", - наголосив Клименко.

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