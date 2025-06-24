У Києві після атаки рф 23 червня завершили пошуково-рятувальні роботи: відео
Київ • УНН
У Шевченківському районі Києва завершено пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару, який забрав життя 9 людей. На місці тривають аварійно-відновлювальні роботи та документування воєнних злочинів.
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі, де російська ракета зруйнувала багатоповерхівку і забрала життя 9 людей, повідомив у вівторок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, показавши відео, пише УНН.
Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Російська ракета 23 червня забрала життя 9 людей. Мої співчуття рідним загиблих
Деталі
На місці удару, з його слів, тривають аварійно-відновлювальні роботи - фахівці демонтують небезпечні конструкції.
"Дякую рятувальникам, поліцейським, медикам, комунальникам - усім, хто працював безупинно з перших хвилин. У такі моменти кожна хвилина - це боротьба за життя", - написав міністр.
Він підкреслив, що правоохоронці документують кожен факт воєнного злочину росії. "І працюємо над тим, щоб винні понесли покарання", - наголосив Клименко.
Кількість загиблих від нічної атаки росіян на Київ зросла до 923.06.25, 16:08 • 3554 перегляди