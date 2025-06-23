Кількість загиблих від нічної атаки росіян на Київ зросла до 9 23 червня 2025
Київ • УНН
Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 9 осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію.
Нічна атака рф на Київ забрала життя вже 9 людей, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває
Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 3423.06.25, 15:12 • 1082 перегляди
Доповнення
За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.
У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів 5-поверхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще 7 будинках району.
У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торгівельні павільйони біля однієї зі станцій метро.
У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.
У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.