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Кількість загиблих від нічної атаки росіян на Київ зросла до 9 23 червня 2025

Київ • УНН

 • 2366 перегляди

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 9 осіб. Рятувальники продовжують пошукову операцію.

Кількість загиблих від нічної атаки росіян на Київ зросла до 9

Нічна атака рф на Київ забрала життя вже 9 людей, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Ще одна жертва російського терору. Рятувальники деблокували тіло 9 жертви ворожого удару. Пошукова операція триває

- написав Ткаченко.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 3423.06.25, 15:12 • 1082 перегляди

Доповнення

За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.

У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів 5-поверхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще 7 будинках району.

У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торгівельні павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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