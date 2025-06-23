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Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 34 23 червня 2025

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Кількість постраждалих у столиці після ворожої атаки зросла до 34 осіб. 25 з них зафіксовані у Шевченківському районі, звернення за медичною допомогою тривають.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 34

У результаті ворожої атаки кількість постраждалих у Києві зросла до 34, передає УНН.

Деталі

За словами керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки.

Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі 

- повідомив голова Київської МВА.

Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони23.06.25, 13:14 • 1802 перегляди

Додамо

Як повідомили у ДСНС, у Києві на місці чергового російського удару по п'ятиповерхівці працюють психологи ДСНС. З самого ранку вони надали допомогу 66 людям, які втратили дім, рідних, опору під ногами

... внаслідок російської атаки в Шевченківському районі столиці загинули 7 осіб, 34 постраждали. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, шукають людей, які імовірно можуть бути під завалами 

- повідомили рятувальники.

Раніше

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Києві вже 7 загиблих внаслідок нічної атаки рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Клименко Ігор Володимирович
Київ
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