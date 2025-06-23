Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 34 23 червня 2025
Київ • УНН
Кількість постраждалих у столиці після ворожої атаки зросла до 34 осіб. 25 з них зафіксовані у Шевченківському районі, звернення за медичною допомогою тривають.
У результаті ворожої атаки кількість постраждалих у Києві зросла до 34, передає УНН.
Деталі
За словами керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки.
Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі
Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони23.06.25, 13:14 • 1802 перегляди
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... внаслідок російської атаки в Шевченківському районі столиці загинули 7 осіб, 34 постраждали. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, шукають людей, які імовірно можуть бути під завалами
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