Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 34 23 червня 2025

У результаті ворожої атаки кількість постраждалих у Києві зросла до 34, передає УНН.

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За словами керівника Київської МВА Тимура Ткаченка, кияни продовжують звертатися по медичну допомогу після нічної атаки.

Станом на 14:30 фіксуємо вже 33 постраждалих. З них 25 - у Шевченківському районі - повідомив голова Київської МВА.

Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони

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Як повідомили у ДСНС, у Києві на місці чергового російського удару по п'ятиповерхівці працюють психологи ДСНС. З самого ранку вони надали допомогу 66 людям, які втратили дім, рідних, опору під ногами

... внаслідок російської атаки в Шевченківському районі столиці загинули 7 осіб, 34 постраждали. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції будинку, шукають людей, які імовірно можуть бути під завалами - повідомили рятувальники.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Києві вже 7 загиблих внаслідок нічної атаки рф.