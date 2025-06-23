Нічна атака рф у Києві забрала життя вже 7 людей

У Києві вже 7 загиблих внаслідок нічної атаки рф, повідомив в ефірі телемарафону у понеділок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

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"По Києву ми деблокуємо зараз сьоме тіло", - сказав спочатку Клименко.

Зі слів міністра, "пів години тому, коли підняли одну з плит, ми побачили плями крові, і тому розуміли, що, скоріше всього, буде ще одна жертва".

Зараз в цьому будинку 5-поверховому вже 7 жертв - сказав Клименко.

Цифру підтвердив і голова КМВА Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували тіло 7 жертви у Шевченківському районі", - написав Ткаченко у Telegram.

Уже 31 постраждалий у Києві від нічної атаки рф, під завалами ще можуть бути люди - КМВА