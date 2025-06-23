Уже 31 постраждалий у Києві від нічної атаки рф, під завалами ще можуть бути люди - КМВА
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Києві зросла до 31 особи внаслідок нічної атаки рф. Пошуково-рятувальна операція триває.
У Києві внаслідок нічної атаки рф кількість постраждалих зросла до 31, під завалами ще можуть бути люди, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини. Пошукова-рятувальна операція продовжується
З його слів, пошуково-рятувальна операція триває у Шевченківському районі.
"За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами. Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей", - вказав Ткаченко.
Трагічні наслідки російської атаки в Києві: загинуло подружжя, серед поранених - дитина23.06.25, 10:07 • 1684 перегляди