Уже 31 постраждалий у Києві від нічної атаки рф, під завалами ще можуть бути люди - КМВА

У Києві внаслідок нічної атаки рф кількість постраждалих зросла до 31, під завалами ще можуть бути люди, повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини. Пошукова-рятувальна операція продовжується - написав Ткаченко.

З його слів, пошуково-рятувальна операція триває у Шевченківському районі.

"За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами. Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей", - вказав Ткаченко.

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