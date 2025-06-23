Уже 31 пострадавший в Киеве от ночной атаки рф, под завалами еще могут быть люди - КГВА
Киев • УНН
Число пострадавших в Киеве возросло до 31 человека в результате ночной атаки РФ. Поисково-спасательная операция продолжается.
В Киеве в результате ночной атаки рф количество пострадавших возросло до 31, под завалами еще могут быть люди, сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 11:00 в Киеве возросло количество пострадавших до 31 человека. Поисково-спасательная операция продолжается
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается в Шевченковском районе.
"По нашей информации, еще три человека могут быть под завалами. Сейчас спасатели максимально сосредоточены, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и добраться до наших людей", - указал Ткаченко.
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