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Трагические последствия российской атаки в Киеве: погибли супруги, среди раненых - ребенок

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Атака РФ на Киев привела к гибели шести человек, среди которых супруги, и ранению 25 человек, включая 4 детей и 15-летнюю девушку. Спасательные и коммунальные службы продолжают работать на 19 поврежденных локациях города.

Трагические последствия российской атаки в Киеве: погибли супруги, среди раненых - ребенок

Шесть человек погибли, включая супружескую пару, и 25 раненых, среди них дети, в результате атаки рф на Киев. Спасательные службы продолжают работать на 19 поврежденных локациях города. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет УНН.

Каждая российская атака – это наш экзамен на единство. Можем ли мы быть плечом к плечу в трудное время. Умеем ли мы поддержать, помочь. Сегодня очередной тест. Два десятка раненых. Шестеро погибших уже подтверждено. Среди погибших – супружеская пара, среди пострадавших – 15-летняя девушка

- говорится в сообщении.

Ткаченко отметил, что в целом по Киеву 19 локаций с повреждениями и падением обломков уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают уже седьмой час.

В Днепровский район столицы отправлено 3 единицы техники и 6 специалистов для помощи.

Он также добавил, что поступает информация о росте числа пострадавших в результате российской атаки по Киеву.

Сейчас есть данные о 25 пострадавших. Это в том числе 4 ребенка. 8 пострадавших - в Соломенском районе, 17 - в Шевченковском. По погибшим - шесть человек. На месте удара ракетой в Шевченковском районе еще продолжается спасательная операция

- добавил Ткаченко.

Тем временем мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что уже 22 человека пострадали от ночной атаки врага на столицу. Сейчас 12 из них находятся в городских больницах.

Остальным медики оказали помощь на месте. На данный момент подтверждена гибель 6 человек. Поисково-спасательная операция в полуразрушенном 5-этажном доме в Шевченковском районе продолжается

- добавил мэр.

Напомним

Ночью враг атаковал Украину 352 беспилотниками и 16 ракетами, целясь преимущественно по Киеву. Силы ПВО обезвредили 339 дронов и 15 ракет, отражая массированную атаку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
Соломенский район
Киев
Tesla
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