Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет

росія вночі випустила по Україні 352 безпілотники і 16 ракет, у тому числі 11 балістичних, цілячись в основному по Києву, знешкоджено 339 дронів, 10 балістичних ракет, з яких 7 збито, а три - локаційно втрачено, і 5 крилатих "Іскандерів", повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 23 червня ворог атакував 368 засобами повітряного нападу:

352 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф (до 160 із них - "шахеди");

11 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська обл. - рф;

5 крилатими ракетами Іскандер-К із району Курська - рф.

"Основний напрямок удару – місто Київ!" - повідомили в ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 - локаційно втрачені - повідомили у ПС ЗСУ і перечислили:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 - збито, ще 3 - локаційно втрачені;

5 крилатих ракет Іскандер-К – збито.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області", - ідеться у повідомленні.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 6