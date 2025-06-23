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Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Ночью враг атаковал Украину 352 беспилотниками и 16 ракетами, целясь преимущественно по Киеву. Силы ПВО обезвредили 342 дрона и 15 ракет, отражая массированную атаку.

Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет

Россия ночью выпустила по Украине 352 беспилотника и 16 ракет, в том числе 11 баллистических, целясь в основном по Киеву, обезврежено 339 дронов, 10 баллистических ракет, из которых 7 сбито, а три – локационно потеряно, и 5 крылатых "Искандеров", сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 23 июня враг атаковал 368 средствами воздушного нападения:

  • 352 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ (до 160 из них – "шахеды");
    • 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянской обл. – РФ;
      • 5 крылатыми ракетами Искандер-К из района Курска – РФ.

        "Основное направление удара – город Киев!" – сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

        Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбито огневыми средствами, 196 – локационно потеряны

        – сообщили в ВС ВСУ и перечислили:
        • 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 193 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;
          • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 – сбиты, еще 3 – локационно потеряны;
            • 5 крылатых ракет Искандер-К – сбиты.

              "Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области", – говорится в сообщении.

              Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 623.06.25, 08:35 • 1054 просмотра

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ВойнаКиев
              Курск
              Военно-воздушные силы Украины
              Шахед-136
              9К720 Искандер
              Украина
              Киев
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