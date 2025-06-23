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Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 6 23 июня 2025

Киев • УНН

 • 988 просмотра

Число погибших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 6 человек. Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник.

Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 6

Число погибших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 6, сообщили в понедельник в ГСЧС, пишет УНН.

Киев: число погибших в результате российского удара в ночь на 23 июня возросло до 6 человек

- сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Подробности

"Уже известно о 6 погибших в Шевченковском районе. Поисково-спасательная операция продолжается", - также написал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, в Шевченковском районе - "ужасная картина". "Большие повреждения в пятиэтажке в Шевченковском районе", - отметил Кличко.

Он сообщил также, что взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив. "Из него спасли 10 человек. Из них - 1 ребенка и беременную женщину", - указал Кличко.

"Всего в городе пострадали 19 человек. 8 из них находятся в стационарах городских больниц", - написал мэр столицы.

В результате атаки РФ на столицу минувшей ночью, по его словам, есть также повреждения нежилых помещений, частных жилых домов в Соломенском, Дарницком, Святошинском, Подольском, Голосеевском районах.

"Россия снова бьет по человеческим жизням и судьбам. Это не тенденция, не случай - это план. Сегодня их план был уничтожить людей в обычном доме в Шевченковском районе. Снова прямой наводкой по жилой застройке. Сейчас на месте продолжаются первоочередные спасательные работы. Уничтожен целый подъезд. Сейчас спасатели концентрируют усилия на скорейшем разборе завалов, чтобы сохранить все жизни", - написал глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

По данным ГСЧС, работы по ликвидации последствий атаки продолжаются на 2 локациях. Задействованы 312 спасателей и 74 единицы техники. Информация обновляется.

Комбинированный удар по Киеву: по меньшей мере 5 погибших, 19 раненых, среди них дети и беременная женщина (видео)23.06.25, 07:00 • 9416 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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