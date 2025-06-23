Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 6 23 червня 2025
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до 6 осіб. Про це повідомили у ДСНС у понеділок.
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла 6, повідомили у понеділок у ДСНС, пише УНН.
Київ: кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 23 червня зросла до 6 людей
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"Уже відомо про 6 загиблих в Шевченківському районі. Пошуково-рятувальна операція триває", - також написав мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
З його слів, у Шевченківському районі - "жахлива картина". "Великі пошкодження в пʼятиповерхівці в Шевченківському районі", - зазначив Кличко.
Він повідомив також, що вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. "З нього врятували 10 людей. Із них - 1 дитину та вагітну жінку", - вказав Кличко.
"Усього в місті постраждали 19 людей. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень", - написав мер столиці.
Внаслідок атаки рф на столицю минулої ночі, за його словами, є також пошкодження нежитлових приміщень, приватних житлових будинків у Соломʼянському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах.
"росія знову бʼє по людських життях і долях. Це не тенденція, не випадок - це план. Сьогодні їх план був знищити людей в звичайному будинку в Шевченківському районі. Знову прямою наводкою по житловій забудові. Наразі на місці тривають першочергові рятувальні роботи. Знищено цілий підʼїзд. Наразі рятувальники концентрують зусилля на якнайшвидшому розборі завалів, щоб зберегти всі життя", - написав голова МВА Тимур Ткаченко у Telegram.
За даними ДСНС, роботи з ліквідації наслідків атаки тривають на 2 локаціях. Залучені 312 рятувальників та 74 одиниці техніки. Інформація оновлюється.
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