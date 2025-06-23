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Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)

Київ • УНН

 • 8148 перегляди

Внаслідок нічного обстрілу Києва 23 червня загинуло 5 людей, ще 19 отримали поранення, серед яких 2 дітей та вагітна жінка.

Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)

Унаслідок ворожого удару по Києву у ніч проти 23 червня загинуло 5 людей. Ще 19 зазнали поранень, серед них 2 дітей і вагітна жінка. Про це інформує Міністр внутрішніх справ України Ігор КлименкоДержавна служба України з надзвичаних ситуацій (ДСНС), мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За словами міністра внутрішніх справ України, у ніч проти 23 червня росія завдала удари по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі.

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень

- написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

"У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - додав він.

Рятувальники повідомили, що серед постраждалих 2 дітей та вагітна жінка.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є руйнування.

Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених23.06.25, 04:21 • 11956 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ
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