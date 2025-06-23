Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу Києва 23 червня загинуло 5 людей, ще 19 отримали поранення, серед яких 2 дітей та вагітна жінка.
Унаслідок ворожого удару по Києву у ніч проти 23 червня загинуло 5 людей. Ще 19 зазнали поранень, серед них 2 дітей і вагітна жінка. Про це інформує Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Державна служба України з надзвичаних ситуацій (ДСНС), мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За словами міністра внутрішніх справ України, у ніч проти 23 червня росія завдала удари по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі.
Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.
Наразі 5 загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Всього в місті 19 потерпілих. 8 з них перебувають у стаціонарах міських лікарень
"У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики", - додав він.
Рятувальники повідомили, що серед постраждалих 2 дітей та вагітна жінка.
Нагадаємо
У ніч на 23 червня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на Київ. В Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському та Святошинському районах зафіксовано падіння уламків БпЛА. Виникли пожежі, є руйнування.
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених23.06.25, 04:21 • 11956 переглядiв