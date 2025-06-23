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Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених

Київ • УНН

 • 8216 перегляди

У ніч на 23 червня внаслідок ворожої атаки на Білоцерківський район Київської області загинула жінка 1957 року народження. Також у трьох районах області зафіксовано пошкодження приватних будинків, багатоквартирного будинку, автомобілів та зруйновано будівлю готелю.

Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених

У ніч проти 23 червня внаслідок ворожої атаки на Білоцерківський район Київської області загинула жінка 1957 року народження, Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, передає УНН.

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі від отриманого поранення загинула жінка 1957 року народження

- йдеться у повідомленні.

Також, за словами чиновника, дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні, ще двом особам надана медична допомога на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зазначається, що наслідки ворожої атаки зафіксовано в трьох районах області.

У Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

Нагадаємо

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 23 червня в Київській області пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Білоцерківському та Бучанському районах виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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