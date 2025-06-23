Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)

У ніч проти 23 червня росія атакувала ударними дронами Київ. В місті виникли пожежі, зафіксовані влучання, є постраждалі. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація (КМВА), очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

За даними міської влади у Києві внаслідок ворожої атаки є влучання БпЛА в різних района міста.

Соломʼянський район

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив мер столиці о 01:00.

"В Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі", - додав Тимур Ткаченко о 01:01.

Також у Соломʼянському районі виникли пожежі, одна з них у приватному секторі.

За словами мера столиці в цьому районі медики госпіталізували двох постраждалих.

Святошинський район

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території.

Дарницький район

"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих", - йдеться у дописі очільника КМВА.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.

Напередодні в столиці України та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.