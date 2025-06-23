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Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)
22:36 • 10973 перегляди
Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)
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Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)

Київ • УНН

 • 10963 перегляди

23 червня Київ атакували російські дрони, спричинивши пожежі. Є постраждалі. Пошкодження зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах. У Святошинському районі уламки впали на відкритій території.

Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)

У ніч проти 23 червня росія атакувала ударними дронами Київ. В місті виникли пожежі, зафіксовані влучання, є постраждалі. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація (КМВА), очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.

Деталі

За даними міської влади у Києві внаслідок ворожої атаки є влучання БпЛА в різних района міста.

Соломʼянський район

"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив мер столиці  о 01:00.

"В Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі", - додав Тимур Ткаченко о 01:01.

Також у Соломʼянському районі виникли пожежі, одна з них у приватному секторі.

За словами мера столиці в цьому районі медики госпіталізували двох постраждалих.

Святошинський район

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. 

Дарницький район

"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих", - йдеться у дописі очільника КМВА.

Нагадаємо

У ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.

Напередодні в столиці України та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Кличко Віталій Володимирович
Безпілотний літальний апарат
Київ
Tesla
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