Масована атака російських БпЛА на Київ: є постраждалі, спалахнули пожежі (оновлюється)
Київ • УНН
23 червня Київ атакували російські дрони, спричинивши пожежі. Є постраждалі. Пошкодження зафіксовано у Солом'янському та Дарницькому районах. У Святошинському районі уламки впали на відкритій території.
У ніч проти 23 червня росія атакувала ударними дронами Київ. В місті виникли пожежі, зафіксовані влучання, є постраждалі. Про це інформує мер столиці Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація (КМВА), очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає УНН.
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За даними міської влади у Києві внаслідок ворожої атаки є влучання БпЛА в різних района міста.
Соломʼянський район
"У Соломʼянському районі, попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив мер столиці о 01:00.
"В Соломʼянському районі горить дах нежитлової будівлі", - додав Тимур Ткаченко о 01:01.
Також у Соломʼянському районі виникли пожежі, одна з них у приватному секторі.
За словами мера столиці в цьому районі медики госпіталізували двох постраждалих.
Святошинський район
У Святошинському районі уламки впали на відкритій території.
Дарницький район
"Фіксуємо також наслідки атаки у Дарницькому районі, попередньо - без пожежі та постраждалих", - йдеться у дописі очільника КМВА.
Нагадаємо
У ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.
Напередодні в столиці України та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.