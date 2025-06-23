У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих дронів

Увечері 22 червня у місті Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Зафіксовано велику кількість ворожих дронів, які мають хаотичний рух. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Карту повітряних тривог.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги - попередили в КМВА о 23:59.

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух.

Карта повітряних тривог станом на 23:54.

"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - додали в Повітряних силах ЗСУ.