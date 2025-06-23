У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих дронів
Київ • УНН
У Києві та низці областей 22 червня ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.
Увечері 22 червня у місті Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Зафіксовано велику кількість ворожих дронів, які мають хаотичний рух. Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України, Київську міську військову адміністрацію (КМВА), Карту повітряних тривог.
У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги
В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в усіх перелічених областях велика кількість ворожих БпЛА, які мають хаотичний рух.
Карта повітряних тривог станом на 23:54.
"Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - додали в Повітряних силах ЗСУ.