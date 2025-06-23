В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: Воздушные Силы ВСУ предупредили о большом количестве вражеских дронов

Вечером 22 июня в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Зафиксировано большое количество вражеских дронов, которые имеют хаотичное движение. Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), Карту воздушных тревог.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги - предупредили в КГВА в 23:59.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во всех перечисленных областях большое количество вражеских БпЛА, которые имеют хаотичное движение.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:54.

"Киев - угроза применения врагом ударных БпЛА", - добавили в Воздушных силах ВСУ.