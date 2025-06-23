Массированная атака российских БпЛА на Киев: есть пострадавший, попадание в многоквартирный дом, вспыхнули пожары (обновляется)

В ночь на 23 июня Россия атаковала ударными дронами Киев. В городе возникли пожары, зафиксировано попадание в многоквартирный дом. Есть пострадавший. Об этом информирует мэр столицы Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация (КГВА), глава КГВА Тимур Ткаченко, передает УНН.

Детали

По данным городской власти, в Киеве в результате вражеской атаки есть попадания БпЛА в разных районах города.

Соломенский район

"В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место", - сообщил мэр столицы в 01:00.

По его словам, в Соломенском районе в настоящее время один пострадавший.

"В Соломенском районе горит крыша нежилого здания", - добавил Тимур Ткаченко в 01:01.

Также в Соломенском районе пожар в частном секторе.

Святошинский район

"Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом", - написал Тимур Ткаченко в 01:21.

Также в Святошинском районе обломки упали на открытой территории.

Дарницкий район

"Фиксируем также последствия атаки в Дарницком районе, предварительно - без пожара и пострадавших", - говорится в сообщении главы КГВА.

Напомним

В ночь на 23 июня Киев атаковали российские ударные дроны; работала противовоздушная оборона. Начальник КГВА и мэр Киева сообщили об активной работе ПВО в столице и области.

Накануне в столице Украины и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БпЛА, которые движутся хаотично.