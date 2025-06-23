У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
16:24 • 18222 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
15:59 • 50983 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 51223 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 71496 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 170889 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 132821 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 247886 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 128371 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 139626 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 308346 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
68%
745мм
Популярнi новини
Фальшиве весілля у Діснейленді Парижа: британця заарештували за спробу "одружитися" з 9-річною українкою22 червня, 12:44 • 40228 перегляди
Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світової нафти22 червня, 13:42 • 134861 перегляди
Резніков: поки США скорочують допомогу Україні, партнери в Європі "нарешті прокинулися"22 червня, 13:57 • 13928 перегляди
Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині - Deep State22 червня, 15:27 • 7094 перегляди
Чернишов вдома: міністр національної єдності України заявив про своє повернення 22 червня, 15:39 • 33244 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 247886 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 308346 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 260975 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 191705 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 240777 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Резніков Олексій Юрійович
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Europe
Крим
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 67115 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 170889 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 70834 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 74168 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 80258 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
NASAMS
F-16 Fighting Falcon
Fox News Channel
MIM-104 Patriot

У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

Київ • УНН

 • 266 перегляди

У ніч на 23 червня Київ атакували російські ударні дрони; працювала протиповітряна оборона. Начальник КМВА та мер Києва повідомили про активну роботу ППО в столиці та області.

У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

У ніч проти 23 червня у Києві чути звуки вибухів. Місто атакують російські ударні дрони, працює протиповітряна оборона (ППО). Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко

У столиці триває робота сил ППО. Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ

- написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Оболоні. 

Нагадаємо

Увечері 22 червня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Збройні сили України
Кличко Віталій Володимирович
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9