У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів

У ніч проти 23 червня у Києві чути звуки вибухів. Місто атакують російські ударні дрони, працює протиповітряна оборона (ППО). Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, мер столиці Віталій Кличко.

У столиці триває робота сил ППО. Жителі та гості міста, краще перечекати загрозу в укриттях! Багато дронів в області, можливий також курс на Київ - написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Оболоні.

Нагадаємо

Увечері 22 червня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.