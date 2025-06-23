В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
16:24 • 18216 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
15:59 • 50965 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 51212 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Эксклюзив
22 июня, 07:59 • 71486 просмотра
Неделя внутренней трансформации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 23–29 июня
21 июня, 18:14 • 170876 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время
21 июня, 09:38 • 132818 просмотра
Зеленский назначил Руслана Кравченко Генпрокурором
21 июня, 07:00 • 247882 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года
20 июня, 16:46 • 128370 просмотра
россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает "на признании реалий" - путин
Эксклюзив
20 июня, 13:11 • 139626 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
20 июня, 12:29 • 308344 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
68%
745мм
Популярные новости
Фальшивая свадьба в парижском Диснейленде: британца арестовали за попытку «жениться» на 9-летней украинке22 июня, 12:44 • 40228 просмотра
Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% мировой нефти22 июня, 13:42 • 134861 просмотра
Резников: пока США сокращают помощь Украине, партнеры в Европе "наконец-то проснулись"22 июня, 13:57 • 13928 просмотра
Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области - Deep State22 июня, 15:27 • 7094 просмотра
Чернышов дома: министр национального единства Украины заявил о своем возвращении22 июня, 15:39 • 33244 просмотра
публикации
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 247883 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 308344 просмотра
Фруктовые галеты: идеальный летний десерт, который легко приготовить дома20 июня, 11:55 • 191704 просмотра
Полмиллиона зарплаты за месяц и уголовное дело. Как живет главный юрист Нацбанка20 июня, 10:11 • 240773 просмотра
Манипуляция под видом реформы: как "Дарница" прикрывается борьбой с "аптечной мафией"20 июня, 09:10 • 142643 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Резников
Пит Хегсетх
Рустем Умєров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Сумская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 67111 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 170879 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 70830 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 74166 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 80256 просмотра
Актуальное
НАСАМС
9К720 Искандер
Northrop Grumman B-2 Spirit
F-16 Fighting Falcon
Фокс Ньюс

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

Киев • УНН

 • 184 просмотра

В ночь на 23 июня Киев атаковали российские ударные дроны; работала противовоздушная оборона. Начальник КГВА и мэр Киева сообщили об активной работе ПВО в столице и области.

В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

В ночь на 23 июня в Киеве слышны звуки взрывов. Город атакуют российские ударные дроны, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэр столицы Виталий Кличко.

В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев

- написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на Оболони.

Напомним

Вечером 22 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БПЛА, движущихся хаотично.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Вооруженные силы Украины
Виталий Кличко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9