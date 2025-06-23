В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

В ночь на 23 июня в Киеве слышны звуки взрывов. Город атакуют российские ударные дроны, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, мэр столицы Виталий Кличко.

В столице продолжается работа сил ПВО. Жители и гости города, лучше переждать угрозу в укрытиях! Много дронов в области, возможен также курс на Киев - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на Оболони.

Напомним

Вечером 22 июня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БПЛА, движущихся хаотично.