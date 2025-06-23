Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых

В ночь на 23 июня в результате вражеской атаки на Белоцерковский район Киевской области погибла женщина 1957 года рождения. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, передает УНН.

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе от полученного ранения погибла женщина 1957 года рождения - говорится в сообщении.

Также, по словам чиновника, два человека госпитализированы в местную больницу, еще двум лицам оказана медицинская помощь на месте. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что последствия вражеской атаки зафиксированы в трех районах области.

В Бориспольском районе произошел пожар двух частных домов.

В Белоцерковском районе повреждены частные дома и многоквартирный дом. Разрушено здание гостиницы, где находилось медицинское учреждение.

В Бучанском районе повреждены четыре частных здания и три автомобиля.

Напомним

В результате атаки беспилотников в ночь на 23 июня в Киевской области повреждена гражданская инфраструктура. В Белоцерковском и Бучанском районах возникли пожары, повреждены частные дома и автомобили.

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