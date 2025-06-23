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Масована атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 832 перегляди

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на 23 червня в Київській області пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Білоцерківському та Бучанському районах виникли пожежі, пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Масована атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах, пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 23 червня росія атакувала Київську безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки в двох районах області виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

За словами чиновника, у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено.

Микола Калашник повідомив, що також пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі у Бучанському районі.

"Більш детальна інформація згодом. Ворожа атака продовжується", - додав він.

Нагадаємо

У Києві та низці областей 22 червня ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Збройні сили України
Київ
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