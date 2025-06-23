Масована атака дронів на Київщину: пожежі у двох районах, пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 23 червня росія атакувала Київську безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки в двох районах області виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це інформує начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає УНН.

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За словами чиновника, у Білоцерківському районі унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання трьох приватних будинків. Ще один приватний будинок та будівля готелю пошкоджено.

Микола Калашник повідомив, що також пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі у Бучанському районі.

"Більш детальна інформація згодом. Ворожа атака продовжується", - додав він.

Нагадаємо

У Києві та низці областей 22 червня ввечері було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Повітряні Сили Збройних Сил України попередили про велику кількість БпЛА, які рухаються хаотично.

росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою : є постраждалі, спалахнули пожежі