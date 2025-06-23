Массированная атака дронов на Киевскую область: пожары в двух районах, повреждена инфраструктура

В ночь на 23 июня россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате вражеской атаки в двух районах области возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, в Белоцерковском районе вследствие падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.

Николай Калашник сообщил, что также повреждены три частных дома и два автомобиля в Бучанском районе.

"Более подробная информация позже. Вражеская атака продолжается", - добавил он.

Напомним

В Киеве и ряде областей 22 июня вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БпЛА, которые движутся хаотично.

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