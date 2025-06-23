Массированная атака дронов на Киевскую область: пожары в двух районах, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников в ночь на 23 июня в Киевской области повреждена гражданская инфраструктура. В Белоцерковском и Бучанском районах возникли пожары, повреждены частные дома и автомобили.
В ночь на 23 июня россия атаковала Киевскую область беспилотниками. В результате вражеской атаки в двух районах области возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом информирует начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, в Белоцерковском районе вследствие падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание трех частных домов. Еще один частный дом и здание гостиницы повреждены.
Николай Калашник сообщил, что также повреждены три частных дома и два автомобиля в Бучанском районе.
"Более подробная информация позже. Вражеская атака продолжается", - добавил он.
Напомним
В Киеве и ряде областей 22 июня вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о большом количестве БпЛА, которые движутся хаотично.
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