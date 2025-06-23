Четверо погибших, 13 раненых в результате российского комбинированного обстрела Киева (видео)
Киев • УНН
В результате ночного обстрела Киева 23 июня погибли 4 человека, еще 13 получили ранения, среди которых 2 детей и беременная женщина. Спасатели эвакуировали 10 человек, включая пострадавших.
В результате вражеского удара по Киеву в ночь на 23 июня погибли 4 человека. Еще 13 получили ранения, среди них 2 детей и беременная женщина. Об этом сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передаёт УНН.
Детали
По словам министра внутренних дел Украины, в ночь на 23 июня россия нанесла удары по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре.
От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы.
Самые тяжелые последствия – в Шевченковском. Разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. По состоянию на данный момент 4 погибших
"Разбор завалов продолжается. По нашим данным, под развалинами еще есть люди", - добавил он.
Спасатели сообщили, что в результате комбинированного российского обстрела, в столице 13 пострадавших: среди которых 2 детей и беременная женщина.
Напомним
В ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Шевченковском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Возникли пожары, есть разрушения.
Массированный обстрел Киевщины: одна погибшая, 4 раненых23.06.25, 04:21 • 11109 просмотров