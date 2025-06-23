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Трагічні наслідки російської атаки в Києві: загинуло подружжя, серед поранених - дитина

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Атака рф на Київ призвела до загибелі шістьох людей, серед яких подружжя, та поранення 25 осіб, включаючи 4 дитини та 15-річну дівчину. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на 19 пошкоджених локаціях міста.

Трагічні наслідки російської атаки в Києві: загинуло подружжя, серед поранених - дитина

Шість людей загинули, включаючи подружжя, та 25 поранені, серед них діти, внаслідок атаки рф на Київ. Рятувальні служби продовжують працювати на 19 пошкоджених локаціях міста.  Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пише УНН.

Кожна російська атака - це наш іспит на єдність. Чи можемо ми бути пліч-о-пліч у складний час. Чи вміємо ми підтримати, допомогти.Сьогодні черговий тест. Два десятки поранених. Шестеро загиблих вже підтверджено. Серед загиблих - подружжя, серед постраждалих — 15-тирічна дівчина

- йдеться у повідомленні.

Ткаченко зазначив, що загалом по Києву 19 локацій з пошкодженнями і падінням уламків знищених повітряних цілей. На деяких локаціях рятувальники працюють вже сьому годину.

У Дніпровський район столиці , відправлено 3 одиниці техніки та 6 фахівців для допомоги. 

Він також додав, що надходить інформація про зростання кількості постраждалих внаслідок російської атаки по Києву.

Наразі маємо дані 25-ти постраждалих. Це в тому числі 4 дитини. 8 постраждалих - у Соломʼянському районі, 17 - у Шевченківському. По загиблих - шестеро.На місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває рятувальна операція

- додав Ткаченко.

Тим часо мер Київа Володимир Кличко повідомив, що вже 22 людини постраждали від нічної атаки ворога на столицю. Наразі 12 із них перебувають в міських лікарнях.

Іншим медики надали допомогу на місці. На цей час підтверджена загибель 6 людей. Пошуково-рятувальна операція в напівзруйнованому 5-ти поверховому будинку в Шевченківському районі триває

- додав мер.

Нагадаємо

Уночі ворог атакував Україну 352 безпілотниками та 16 ракетами, цілячись переважно по Києву. Сили ППО знешкодили 339 дронів та 15 ракет, відбиваючи масовану атаку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
Солом'янський район
Київ
Tesla
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