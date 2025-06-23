Ночная атака рф в Киеве унесла жизни уже 7 человек
Киев • УНН
Количество погибших в результате ночной атаки рф в Киеве возросло до семи. Седьмое тело было деблокировано из-под завалов пятиэтажного дома в Шевченковском районе.
В Киеве уже 7 погибших в результате ночной атаки рф, сообщил в эфире телемарафона в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
Детали
"По Киеву мы деблокируем сейчас седьмое тело", - сказал сначала Клименко.
По словам министра, "полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели пятна крови, и поэтому понимали, что, скорее всего, будет еще одна жертва".
Сейчас в этом 5-этажном доме уже 7 жертв
Цифру подтвердил и глава КГВА Тимур Ткаченко.
"Спасатели деблокировали тело 7 жертвы в Шевченковском районе", - написал Ткаченко в Telegram.
Уже 31 пострадавший в Киеве от ночной атаки рф, под завалами еще могут быть люди - КГВА23.06.25, 11:18 • 1284 просмотра