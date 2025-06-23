Ночная атака рф в Киеве унесла жизни уже 7 человек

В Киеве уже 7 погибших в результате ночной атаки рф, сообщил в эфире телемарафона в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

Детали

"По Киеву мы деблокируем сейчас седьмое тело", - сказал сначала Клименко.

По словам министра, "полчаса назад, когда подняли одну из плит, мы увидели пятна крови, и поэтому понимали, что, скорее всего, будет еще одна жертва".

Сейчас в этом 5-этажном доме уже 7 жертв - сказал Клименко.

Цифру подтвердил и глава КГВА Тимур Ткаченко.

"Спасатели деблокировали тело 7 жертвы в Шевченковском районе", - написал Ткаченко в Telegram.

Уже 31 пострадавший в Киеве от ночной атаки рф, под завалами еще могут быть люди - КГВА