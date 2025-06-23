Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони
Київ • УНН
Російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.
Наслідки нічної атаки рф є у чотирьох районах Київської області, відомо про одну загиблу та 8 постраждалих, черед постраждалих троє пацієнтів лікарні, яка потрапила під удар, пацієнтів звідти, у тому числі 5-річну дитину, перемістили в інший медзаклад, повідомив у понеділок деталі наслідків голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.
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"Країна-терорист продовжує вбивати. Глибокої ночі росія знову атакувала Київщину та мирних людей. Під ударом БпЛА та ракет - звичайні багатоповерхівки, приватний сектор, лікарні. На жаль, у Білій Церкві одна людина загинула від отриманих травм. Це жінка 1957 року народження. Співчуття рідним та близьким", - написав Калашник.
Він підтвердив раніше відому інформацію, що ще восьмеро людей травмовано. "Троє поранених перебували на лікуванні в медичному закладі, який зазнав руйнування внаслідок атаки: жінка 1966 року народження (відкритий перелом гомілки), чоловік 23 роки (обширна рвана рана правого плеча, садна тіла), чоловік 1958 року народження (політравма)", - розповів він.
"Пацієнти медичного закладу, що зруйновано, евакуйовані до місцевої лікарні. Серед них - дитинка 5 років. Вся необхідна допомога надається", - вказав Калашник.
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"Під час ліквідації пожежі внаслідок повторного обстрілу постраждали двоє службовців ДСНС (поранення правої кінцівки, посічення шкірного покрову тулуба)", - повідомив Калашник.
Усі постраждалі, за його словами, доставлені в місцеву лікарню. Надається вся необхідна допомога.
"Також з-під завалів приватного будинку деблоковано двох жінок 1981 року народження та 1958 року народження. У обох забої тіла. Від госпіталізації відмовилися. Ще одна жінка 78 років з Бучанського району отримала гостру реакцію на стрес. Госпіталізована до місцевої лікарні", - зазначив Калашник.
З його слів, "наслідки фіксуються у чотирьох районах області":
- Бориспільський район: пошкоджено 16 приватних будинків та одне авто;
- Бучанський район: пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири авто;
- Білоцерківський район: пошкоджено 15 приватних будинків, шість багатоповерхівок, сім адміністративних будівель, підприємства, магазини, чотири медичних заклади, чотири освітніх заклади, 14 авто;
- Вишгородський район: пошкоджено приватний будинок.
"Пошкодження багатоповерхівок - вибиті вікна. У приватних будинках ступінь пошкодження різний - від вибитих вікон та пошкоджених покрівель до повної руйнації будівель", - повідомив голова ОВА.
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