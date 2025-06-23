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Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
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Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Російська атака на Київщину призвела до загибелі однієї жінки та поранень вісьмох людей, серед яких двоє співробітників ДСНС. Пошкодження зафіксовано в чотирьох районах області та включають житлові, адміністративні та медичні будівлі.

Нічна атака рф на Київщину: зачепило чотири райони

Наслідки нічної атаки рф є у чотирьох районах Київської області, відомо про одну загиблу та 8 постраждалих, черед постраждалих троє пацієнтів лікарні, яка потрапила під удар, пацієнтів звідти, у тому числі 5-річну дитину, перемістили в інший медзаклад, повідомив у понеділок деталі наслідків голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Країна-терорист продовжує вбивати. Глибокої ночі росія знову атакувала Київщину та мирних людей. Під ударом БпЛА та ракет - звичайні багатоповерхівки, приватний сектор, лікарні. На жаль, у Білій Церкві одна людина загинула від отриманих травм. Це жінка 1957 року народження. Співчуття рідним та близьким", - написав Калашник.

Він підтвердив раніше відому інформацію, що ще восьмеро людей травмовано. "Троє поранених перебували на лікуванні в медичному закладі, який зазнав руйнування внаслідок атаки: жінка 1966 року народження (відкритий перелом гомілки), чоловік 23 роки (обширна рвана рана правого плеча, садна тіла), чоловік 1958 року народження (політравма)", - розповів він.

"Пацієнти медичного закладу, що зруйновано, евакуйовані до місцевої лікарні. Серед них - дитинка 5 років. Вся необхідна допомога надається", - вказав Калашник.

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"Під час ліквідації пожежі внаслідок повторного обстрілу постраждали двоє службовців ДСНС (поранення правої кінцівки, посічення шкірного покрову тулуба)", - повідомив Калашник.

Усі постраждалі, за його словами, доставлені в місцеву лікарню. Надається вся необхідна допомога.

"Також з-під завалів приватного будинку деблоковано двох жінок 1981 року народження та 1958 року народження. У обох забої тіла. Від госпіталізації відмовилися. Ще одна жінка 78 років з Бучанського району отримала гостру реакцію на стрес. Госпіталізована до місцевої лікарні", - зазначив Калашник.

З його слів, "наслідки фіксуються у чотирьох районах області":

  • Бориспільський район: пошкоджено 16 приватних будинків та одне авто;
    • Бучанський район: пошкоджено п’ять приватних будинків та чотири авто;
      • Білоцерківський район: пошкоджено 15 приватних будинків, шість багатоповерхівок, сім адміністративних будівель, підприємства, магазини, чотири медичних заклади, чотири освітніх заклади, 14 авто;
        • Вишгородський район: пошкоджено приватний будинок.

          "Пошкодження багатоповерхівок - вибиті вікна. У приватних будинках ступінь пошкодження різний - від вибитих вікон та пошкоджених покрівель до повної руйнації будівель", - повідомив голова ОВА.

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          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаКиївщина
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