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Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Российская атака на Киевскую область привела к гибели одной женщины и ранениям восьми человек, среди которых двое сотрудников ГСЧС. Повреждения зафиксированы в четырех районах области и включают жилые, административные и медицинские здания.

Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района

Последствия ночной атаки рф есть в четырех районах Киевской области, известно об одной погибшей и 8 пострадавших, среди пострадавших трое пациентов больницы, попавшей под удар, пациентов оттуда, в том числе 5-летнего ребенка, переместили в другое медучреждение, сообщил в понедельник детали последствий глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Страна-террорист продолжает убивать. Глубокой ночью россия снова атаковала Киевщину и мирных людей. Под ударом БпЛА и ракет - обычные многоэтажки, частный сектор, больницы. К сожалению, в Белой Церкви один человек погиб от полученных травм. Это женщина 1957 года рождения. Соболезнования родным и близким", - написал Калашник.

Он подтвердил ранее известную информацию, что еще восемь человек травмированы. "Трое раненых находились на лечении в медицинском учреждении, которое разрушено в результате атаки: женщина 1966 года рождения (открытый перелом голени), мужчина 23 года (обширная рваная рана правого плеча, ссадины тела), мужчина 1958 года рождения (политравма)", - рассказал он.

"Пациенты медицинского учреждения, которое разрушено, эвакуированы в местную больницу. Среди них - ребенок 5 лет. Вся необходимая помощь предоставляется", - указал Калашник.

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"При ликвидации пожара в результате повторного обстрела пострадали двое служащих ГСЧС (ранение правой конечности, сечение кожного покрова туловища)", - сообщил Калашник.

Все пострадавшие, по его словам, доставлены в местную больницу. Оказывается вся необходимая помощь.

"Также из-под завалов частного дома деблокированы две женщины 1981 года рождения и 1958 года рождения. У обеих ушибы тела. От госпитализации отказались. Еще одна женщина 78 лет из Бучанского района получила острую реакцию на стресс. Госпитализирована в местную больницу", - отметил Калашник.

По его словам, "последствия фиксируются в четырех районах области":

  • Бориспольский район: повреждено 16 частных домов и один автомобиль;
    • Бучанский район: повреждено пять частных домов и четыре автомобиля;
      • Белоцерковский район: повреждено 15 частных домов, шесть многоэтажек, семь административных зданий, предприятия, магазины, четыре медицинских учреждения, четыре образовательных учреждения, 14 автомобилей;
        • Вышгородский район: поврежден частный дом.

          "Повреждения многоэтажек - выбиты окна. В частных домах степень повреждения разная - от выбитых окон и поврежденных крыш до полного разрушения зданий", - сообщил глава ОВА.

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          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаКиевская область
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