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Атака рф на Белую Церковь унесла жизнь человека, пострадавших уже 8: показали последствия

Киев • УНН

 • 2556 просмотра

Российские войска атаковали Белую Церковь на Киевщине, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. Повреждены жилые дома, медицинские учреждения и предприятия в нескольких районах области.

Атака рф на Белую Церковь унесла жизнь человека, пострадавших уже 8: показали последствия

В Киевской области российские войска ночью атаковали Белую Церковь, известно об одной погибшей и 8 пострадавших людях, среди травмированных - двое спасателей, в двух районах из-за атаки рф повреждены предприятия, сообщили в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко и полиция региона в Telegram, пишет УНН.

Киевская область. Белая Церковь. Пострадала жилая и медицинская инфраструктура. 1 человек погиб, 8 ранены. Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы

написал Клименко.

По данным ГУНП в регионе, по состоянию на 7:40:

  • в Белоцерковском районе повреждены четыре частных, многоквартирный дома и предприятие. Кроме того, разрушено здание гостиницы, в которой находилось медицинское учреждение. "К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла", - указали в полиции.
    • на Бучанщине повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля;
      • в Бориспольском районе повреждены предприятие и двухэтажный дом.

        Дополнение

        Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до 6.

        Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 623.06.25, 08:35 • 1370 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ВойнаКиевская область
        Киевская область
        Игорь Клименко
        Белая Церковь
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