Атака рф на Белую Церковь унесла жизнь человека, пострадавших уже 8: показали последствия

В Киевской области российские войска ночью атаковали Белую Церковь, известно об одной погибшей и 8 пострадавших людях, среди травмированных - двое спасателей, в двух районах из-за атаки рф повреждены предприятия, сообщили в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко и полиция региона в Telegram, пишет УНН.

Киевская область. Белая Церковь. Пострадала жилая и медицинская инфраструктура. 1 человек погиб, 8 ранены. Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы написал Клименко.

По данным ГУНП в регионе, по состоянию на 7:40:

в Белоцерковском районе повреждены четыре частных, многоквартирный дома и предприятие. Кроме того, разрушено здание гостиницы, в которой находилось медицинское учреждение. "К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла", - указали в полиции.

на Бучанщине повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля;

повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля; в Бориспольском районе повреждены предприятие и двухэтажный дом.

Дополнение

Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до 6.

Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 6