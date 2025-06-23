Атака рф на Белую Церковь унесла жизнь человека, пострадавших уже 8: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали Белую Церковь на Киевщине, в результате чего один человек погиб и восемь пострадали. Повреждены жилые дома, медицинские учреждения и предприятия в нескольких районах области.
В Киевской области российские войска ночью атаковали Белую Церковь, известно об одной погибшей и 8 пострадавших людях, среди травмированных - двое спасателей, в двух районах из-за атаки рф повреждены предприятия, сообщили в понедельник министр внутренних дел Игорь Клименко и полиция региона в Telegram, пишет УНН.
Киевская область. Белая Церковь. Пострадала жилая и медицинская инфраструктура. 1 человек погиб, 8 ранены. Во время ликвидации последствий обстрела 2 спасателя получили травмы
По данным ГУНП в регионе, по состоянию на 7:40:
- в Белоцерковском районе повреждены четыре частных, многоквартирный дома и предприятие. Кроме того, разрушено здание гостиницы, в которой находилось медицинское учреждение. "К сожалению, 67-летняя женщина от полученных травм погибла", - указали в полиции.
- на Бучанщине повреждения получили четыре частных дома и четыре автомобиля;
- в Бориспольском районе повреждены предприятие и двухэтажный дом.
Дополнение
Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до 6.
Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 623.06.25, 08:35 • 1370 просмотров