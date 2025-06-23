Атака рф на Білу Церкву забрала життя людини, постраждалих уже 8: показали наслідки

У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про одну загиблу та 8 постраждалих людей, серед травмованих - двоє рятувальників, у двох районах через атаку рф пошкоджено підприємства, повідомили у понеділок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та поліція регіону у Telegram, пише УНН.

Київська область. Біла Церква. Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми - написав Клименко.

За даними ГУНП у регіоні, станом на 7:40:

у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство. Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому знаходився медичний заклад. "На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула", - вказали у поліції.

на Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі;

пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі; у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.

Доповнення

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла 6.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 6