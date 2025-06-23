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Атака рф на Білу Церкву забрала життя людини, постраждалих уже 8: показали наслідки

Київ • УНН

 • 2624 перегляди

Російські війська атакували Білу Церкву на Київщині, внаслідок чого одна людина загинула та восьмеро постраждали. Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та підприємства у кількох районах області.

Атака рф на Білу Церкву забрала життя людини, постраждалих уже 8: показали наслідки

У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про одну загиблу та 8 постраждалих людей, серед травмованих - двоє рятувальників, у двох районах через атаку рф пошкоджено підприємства, повідомили у понеділок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та поліція регіону у Telegram, пише УНН.

Київська область. Біла Церква. Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми

- написав Клименко.

За даними ГУНП у регіоні, станом на 7:40:

  • у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство. Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому знаходився медичний заклад. "На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула", - вказали у поліції.
    • на Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі;
      • у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.

        Доповнення

        Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла 6.

        Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 623.06.25, 08:35 • 1416 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

        ВійнаКиївщина
        Київська область
        Клименко Ігор Володимирович
        Біла Церква
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