Атака рф на Білу Церкву забрала життя людини, постраждалих уже 8: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Білу Церкву на Київщині, внаслідок чого одна людина загинула та восьмеро постраждали. Пошкоджено житлові будинки, медичні заклади та підприємства у кількох районах області.
У Київській області російські війська вночі атакували Білу Церкву, відомо про одну загиблу та 8 постраждалих людей, серед травмованих - двоє рятувальників, у двох районах через атаку рф пошкоджено підприємства, повідомили у понеділок міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та поліція регіону у Telegram, пише УНН.
Київська область. Біла Церква. Постраждала житлова та медична інфраструктура. 1 людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми
За даними ГУНП у регіоні, станом на 7:40:
- у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство. Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому знаходився медичний заклад. "На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула", - вказали у поліції.
- на Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі;
- у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.
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