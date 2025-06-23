Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34 23 июня 2025

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Киеве возросло до 34, передает УНН.

Детали

По словам руководителя Киевской ГВА Тимура Ткаченко, киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью после ночной атаки.

По состоянию на 14:30 фиксируем уже 33 пострадавших. Из них 25 - в Шевченковском районе - сообщил глава Киевской ГВА.

Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района

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Как сообщили в ГСЧС, в Киеве на месте очередного российского удара по пятиэтажке работают психологи ГСЧС. С самого утра они оказали помощь 66 людям, потерявшим дом, родных, опору под ногами

... в результате российской атаки в Шевченковском районе столицы погибли 7 человек, 34 пострадали. Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, ищут людей, которые предположительно могут быть под завалами - сообщили спасатели.

Ранее

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в Киеве уже 7 погибших в результате ночной атаки рф.