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Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34 23 июня 2025

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Число пострадавших в столице после вражеской атаки выросло до 34 человек. 25 из них зафиксированы в Шевченковском районе, обращения за медицинской помощью продолжаются.

Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34

В результате вражеской атаки количество пострадавших в Киеве возросло до 34, передает УНН.

Детали

По словам руководителя Киевской ГВА Тимура Ткаченко, киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью после ночной атаки.

По состоянию на 14:30 фиксируем уже 33 пострадавших. Из них 25 - в Шевченковском районе

- сообщил глава Киевской ГВА.

Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района23.06.25, 13:14 • 1744 просмотра

Добавим

Как сообщили в ГСЧС, в Киеве на месте очередного российского удара по пятиэтажке работают психологи ГСЧС. С самого утра они оказали помощь 66 людям, потерявшим дом, родных, опору под ногами

... в результате российской атаки в Шевченковском районе столицы погибли 7 человек, 34 пострадали. Спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции дома, ищут людей, которые предположительно могут быть под завалами

- сообщили спасатели.

Ранее

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, в Киеве уже 7 погибших в результате ночной атаки рф.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиев
Игорь Клименко
Киев
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