Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34 23 июня 2025
Киев • УНН
Число пострадавших в столице после вражеской атаки выросло до 34 человек. 25 из них зафиксированы в Шевченковском районе, обращения за медицинской помощью продолжаются.
В результате вражеской атаки количество пострадавших в Киеве возросло до 34, передает УНН.
Детали
По словам руководителя Киевской ГВА Тимура Ткаченко, киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью после ночной атаки.
По состоянию на 14:30 фиксируем уже 33 пострадавших. Из них 25 - в Шевченковском районе
Ночная атака рф на Киевскую область: зацепило четыре района23.06.25, 13:14 • 1744 просмотра
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