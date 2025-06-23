Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 9 23 июня 2025

$41.830.15
48.200.34
ukenru
<p><b>Чернишов заявив, що отримав підозру</b></p>
Эксклюзив
14:03 • 182 просмотра
<p><b>Чернишов заявив, що отримав підозру</b></p>
Эксклюзив
12:57 • 23494 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
12:56 • 21355 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
12:19 • 48533 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
08:45 • 35866 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
23 июня, 07:05 • 86218 просмотра
Зеленский отреагировал на ночную атаку рф: собирается сегодня в Британии обсудить защиту и новые шаги давления на россию
23 июня, 06:23 • 58303 просмотра
Над Украиной во время ночной атаки рф обезвредили 339 из 352 дронов и 15 из 16 ракет
Эксклюзив
22 июня, 16:24 • 93691 просмотра
Новолуние в Раке, Марс в Деве и Меркурий во Льве: астропрогноз на 23–29 июня
Эксклюзив
22 июня, 15:59 • 127986 просмотра
Цена на нефть может взлететь вдвое: эксперт рассказал, чем грозит перекрытие Ормузского пролива
Эксклюзив
22 июня, 15:12 • 97734 просмотра
Вражеский обстрел полигона ВСУ 22 июня: удар был нанесен ракетой Искандер-М - спикер Сухопутных войск
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.2м/с
55%
747мм
Популярные новости
"Творец уберег": в дом фронтмена "Антитіла" Тараса Тополи попала российская ракета23 июня, 05:44 • 47279 просмотра
В Польше задержали мужчину, который девять дней удерживал и избивал украинку23 июня, 07:47 • 37664 просмотра
Волна нападений со шприцами омрачила фестиваль уличной музыки во Франции08:50 • 10845 просмотра
В Краматорске завершили спасательные работы после российского удара: погибли пять человек10:41 • 30108 просмотра
Глава СБУ приоткрыл часть деталей спецоперации "Паутина"12:28 • 20316 просмотра
публикации
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА13:36 • 11358 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
12:57 • 23494 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности12:19 • 48533 просмотра
Реформа старшей школы: что ждет сельские школы с 2026 года21 июня, 07:00 • 319955 просмотра
"Самолет судного дня": что это за "зверь" и в каких странах есть (видео)20 июня, 12:29 • 375386 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 105185 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 230026 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 103884 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 104914 просмотра
Украина завоевала историческое "золото" на "Каннских львах"21 июня, 06:19 • 109413 просмотра
Актуальное
Facebook
Нью-Йорк Таймс
MIM-104 Patriot
Эль-Паис
Signal

Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 9 23 июня 2025

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

Число жертв ночной атаки РФ на Киев возросло до 9 человек. Спасатели продолжают поисковую операцию.

Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 9

Ночная атака рф на Киев унесла жизни уже 9 человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара. Поисковая операция продолжается

- написал Ткаченко.

Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 3423.06.25, 15:12 • 1018 просмотров

Дополнение

По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БПЛА.

В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна еще в 7 домах района.

Повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро в Святошинском районе.

В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.

В Дарницком районе поврежден частный дом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9