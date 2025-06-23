Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 9 23 июня 2025

Ночная атака рф на Киев унесла жизни уже 9 человек, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Еще одна жертва российского террора. Спасатели деблокировали тело 9 жертвы вражеского удара. Поисковая операция продолжается - написал Ткаченко.

Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34

Дополнение

По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БПЛА.

В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна еще в 7 домах района.

Повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро в Святошинском районе.

В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.

В Дарницком районе поврежден частный дом.