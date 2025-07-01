В Киеве украли сакуры, высаженные в честь погибших медийщиков

В сквере по ул. Западинской в Подольском районе столицы, где в честь погибших украинских медийщиков высадили 70 деревьев, похитили две сакуры. Об этом сообщает коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева, передает УНН.

В сквере на ул. Западинской, где недавно в честь погибших украинских медийщиков высадили 70 деревьев, похитили две сакуры. Эти деревья являются символом памяти о тех, кто отдал жизнь, показывая миру правду о войне в Украине - говорится в сообщении.

В КП отметили, что кража деревьев – это пренебрежение к памяти, к общине и нашему совместному труду и добавили, что уже обратились в полицию. Кроме того, в предприятии призвали киевлян, если они имеют какую-либо информацию, то сообщить правоохранителям.

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