На войне погиб известный украинский телеведущий Максим Нелипа
Киев • УНН
Во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь украинского ведущего Максима Нелипы. Об этом сообщили его коллеги и знакомые.
На войне погиб известный украинский ведущий и шоумен Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания, сообщает УНН.
Детали
"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая утрата. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти", - написала в Facebook телеведущая Елена Филонова.
"Макса больше нет", - сообщил директор по развитию футбольного клуба "Динамо" (Киев) Максим Радуцкий.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения россия совершила 829 преступлений против журналистов и медиа в Украине. В частности, с начала войны россия убила 102 медийщиков.
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