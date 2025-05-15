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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти
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Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

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На войне погиб известный украинский телеведущий Максим Нелипа

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь украинского ведущего Максима Нелипы. Об этом сообщили его коллеги и знакомые.

На войне погиб известный украинский телеведущий Максим Нелипа

На войне погиб известный украинский ведущий и шоумен Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания, сообщает УНН.

Детали

"В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа. Не верю, тяжелая утрата. Мои искренние соболезнования родным и близким. Макс, твоя улыбка всегда будет в нашей памяти", - написала в Facebook телеведущая Елена Филонова.

"Макса больше нет", - сообщил директор по развитию футбольного клуба "Динамо" (Киев) Максим Радуцкий.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения россия совершила 829 преступлений против журналистов и медиа в Украине. В частности, с начала войны россия убила 102 медийщиков.

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира13.05.25, 05:10 • 51520 просмотров

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